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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zamlara çözümü odun ateşinde buldu

İHA

Zamlara çözümü odun ateşinde buldu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde köy kahvehanesi işleten Birol Cambaz, çay kazanında odun ateşi kullanmaya başladı.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde elektrik ve tüpe gelen zamlara yetişemeyen köy kahvehanesi işletmecisi Birol Cambaz çözümü odun ateşinde buldu. Birol Cambaz, “Elektrik ve tüp ile çalışan çay kazanımız elektriğin zamlanması ve tüpün de 300 lira olmasıyla bizi çeşitli arayışlara soktu. Kahvehanemde bulunan şömineye elimdeki fazla çay kazanımı koyarak odun ateşinde çay yapmaya başladım. Odun ateşinde demlediğim çay, gaz ateşinde demlediğim çaydan hem daha lezzetli hem de maddi olarak daha tasarruflu. Hayat şartları bizleri farklı çözümler bulmaya zorluyor, bizde böyle bir çözüm bulduk. Bir tüp devamlı yakıldığı zaman ortalama 56 gün içerisinde bitiyor. 1 ton odun ise ortalama bin 300 TL civarında, bunu da tüple kıyasladığımızda odun kullanmak bize daha hesaplı geliyor. Müşterilerimizde odun ateşinde demlediğimiz çayı beğenerek içiyorlar” dedi.

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