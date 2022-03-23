Çanakkale’de sağlık alanında bir ilk daha

Çanakkale’nin Yenice Devlet Hastanesi dijital hastane çalışmaları kapsamında HIMSS STAGE 6 (Health care Information and Management Systems Society) belgesini alarak, Çanakkale bölgesinde ikinci dijital hastane oldu.

Yenice Devlet Hastanesi 22 Mart 2022 tarihinde EMRAM HIMSS seviye 6 Dijital Hastane olarak tescillendi. Çanakkale’nin ikinci dijital hastanesi olan Yenice Devlet Hastanesi, halka en iyi kalitede hizmet sunmayı hedefliyor. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık alanında hız, güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane çalışmaları sağlık tesislerinde tüm süreçlerini tamamlayarak sayısını arttırmaya devam ediyor. HIMSS, kendine başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirerek, geldikleri seviyeyi tespit etmek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modelini (1 ile 7 arası) kullanmakta ve dijital süreçlerini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış olan hastaneleri ise ödüllendirmektedir. Bu kapsamda HIMSS Türkiye Yetkili Kuruluşu ekibinin 22 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğu online ziyaret neticesinde Yenice Devlet Hastanesi ‘Dijital Hastaneler’ grubundaki yerini aldı. Söz konusu belgeyi almak için sağlık tesisimiz de gerekli şartların sağlanmasında çalışmalara destek veren, emeği geçen yöneticilerimize ve hastanemizin tüm birimlerinde çalışan değerli çalışma arkadaşlarımıza, sağlık personellerimize yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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