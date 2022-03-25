Çan’da ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor.

Çan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ibadethanelerin iç ve dış mekan temizlikleri yapılarak Ramazan ayına hazır hale getiriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yaklaşan mübarek Ramazan Ayı öncesinde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz ibadethane temizliğine özen gösteriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışma arkadaşlarımız, ilçemizin tüm camilerinde iç mekan ve dış mekan temizliğini yürütmektedir. Ayrıca İtfaiye ekiplerimiz de bahçe ve alan temizliğine yardımcı olmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.