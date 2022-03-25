Çan’da ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor

İHA

Çan’da ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor.
Çan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ibadethanelerin iç ve dış mekan temizlikleri yapılarak Ramazan ayına hazır hale getiriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yaklaşan mübarek Ramazan Ayı öncesinde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz ibadethane temizliğine özen gösteriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışma arkadaşlarımız, ilçemizin tüm camilerinde iç mekan ve dış mekan temizliğini yürütmektedir. Ayrıca İtfaiye ekiplerimiz de bahçe ve alan temizliğine yardımcı olmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’de sikke operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de sikke operasyonu
Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi
Çanakkale'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı; iş yerine saldırı kamerada
YEREL HABERLER Çanakkale'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı; iş ...
Su kaynaklarındaki istilacı zebra midyeleri, tatlı su yengeci yok edecek
YEREL HABERLER Su kaynaklarındaki istilacı zebra midyeleri, tatlı su ...
Çanakkale Emniyetinden ‘Nobody’ operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale Emniyetinden ‘Nobody’ operasyonu
Çan’ım Yavrum mağazasının rafları doluyor
YEREL HABERLER Çan’ım Yavrum mağazasının rafları doluyor
Çanakkale’de sağlık alanında bir ilk daha
YEREL HABERLER Çanakkale’de sağlık alanında bir ilk daha
Zamlara çözümü odun ateşinde buldu
YEREL HABERLER Zamlara çözümü odun ateşinde buldu
ÇOMÜ’lü öğrencilerden anlamlı kampanya
YEREL HABERLER ÇOMÜ’lü öğrencilerden anlamlı kampanya
Çanakkale’deki araç sayısı 249 bin 251 oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’deki araç sayısı 249 bin 251 oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.