1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti

Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süre sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde bir haftalık ücretsiz geçiş süresi sona erdi. Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.

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