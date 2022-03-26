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Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi

DHA

Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheliye ev hapsi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, eğlence merkezi sahiplerine yönelik cebir ve şiddet ile yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, M.T, M.A, P.T., B.İ.T., B.Y., M.K., T.H., D.A., T.H., M.F.A., P.A.U. ve A.B.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 52 av tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, 1 bıçak, 3 bilgisayar, 1 tüfek, 1 ses kayıt cihazı, 2 çek karnesi ve 1 adet senet ele geçirildi. 12 şüpheli, dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.
Öte yandan, eğlence mekanlarından birinin önüne, beyaz otomobille gelen şüphelilerden birinin, pompalı tüfekle mekana ateş açtığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-03-26 13:39:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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