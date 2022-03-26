Çanakkale Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR’ı Çanakkale’de.

İskele Meydanında konuşlanan Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR’ı incelemesinde Vali İlhami Aktaş’a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Ali Kartal, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetler Başkanı Nurcan Yılmaz ve Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu da eşlik etti.

Narkotik TIR’ını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ait Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR’ı hakkında uzman polislerden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, Bağımlılıkla Mücadele Narkotik Tırında görevli polislere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR’ı incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali İlhami Aktaş, Bağımlılık hususuna sıfır toleransla yaklaştıklarını belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele Narkotik TIR'ının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı görsellerle anlatılıyor ve görevli narkotik uzmanı polisler tarafından uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularında TIR'ı ziyaret eden vatandaşlara bilgi veriliyor.

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