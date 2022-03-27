Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı açıklarında karaya oturan 'Gelibolu' isimli kargo gemisi kurtarıldı.

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na demir götüren 82 metre uzunluğundaki Togo bayraklı 'Gelibolu' isimli kargo gemisi, Kumkale önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü ve 'Kıyem1' hızlı tahlisiye botu ile balıkadam ekibi bölgeye sevk edildi. Kargo gemisi 'Türkeli' römorkörü ve 'Kıyem1' botu refakatinde Akçansa önlerindeki 3 No’lu demir sahasına emniyetle demirletildi.

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