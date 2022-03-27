Demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu (2)

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GEMİ KURTARILDI

Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi'nden giriş yapan ve Kumkale önlerinde karaya oturan 82 metre uzunluğundaki 'Gelibolu' adlı demir yüklü gemi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü refakatındaki gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi. (DHA)ÇANAKKALE, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-03-27 16:43:54



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