Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni başkanı Orhan Olgun oldu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde düzenlenen Çan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde Orhan Olgun başkan seçildi.

Çan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığını 26 yıldır sürdüren Cemali Ergin’in aday olmadığı seçimde Tuncay Pulluk, Ferudun Can ve Orhan Olgun seçime girdi. 465 delegenin oy kullandığı seçimde Tuncay Pulluk 107, Ferudun Can 146 Orhan Olgun’da 208 oy aldı.

208 oy ile başkan seçilen Olgun, “Çan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odamızın Olağan Genel Kurulunda seçimi şahsım ve yönetim kurulu üyelerim ile birlikte değerli üyelerimizin takdir ve güvenleriyle kazanmış bulunmaktayız. Eşit, adil ve çalışkan hizmet anlayışımız ile kıymetli üyelerimize sözümüzün söz olduğunu, güvenlerini gönül rahatlığı ile günden güne arttıracağımızı ve üyelerimizi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğimizi tekrar belirtiyorum. Bu süreçte desteklerini bir an bile olsun eksik etmeyen değerli üyelerimize, yönetim kurulu üyelerine, aileme ve tüm sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

