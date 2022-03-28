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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Belediye Barınağı'nda aç kalan pitbulllar birbirini parçaladı

İHA

Çanakkale Belediye Barınağı'nda aç kalan pitbulllar birbirini parçaladı

Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı’nda bulunan pitbull cinsi köpeklerin aç kaldığı iddiasıyla birbirini parçalaması hayvanseverleri harekete geçirdi. Karnı deşilen köpeğin o halleri bir hayvan sever tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Çanakkale’de dün belediyenin barınağına giden Mehmet Keskin, gördükleri karşısında şoke oldu. Her hafta birkaç kez barınağa gelerek hayvanları besleyen Keskin, pitbulların olduğu bölüme gidince aç kalan 3 pitbullun 2 tanesini parçalayarak yediğini gördü.
Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Mehmet Keskin, “Dün buraya bir hayvan sever olarak gelmiştim. Sürekli her hafta 12 defa geliyorum. Hem sokaktaki hayvanları hem de barınaktaki hayvanları doyuruyorum. Çünkü buradaki köpekler aç. Diğer hayvanları doyurdum, sonra da pitbullların yanına gittim. Bir baktım ki 3 tane pitbull, bir tanesini çok kötü yemişler, boynunda tasması vardı. Diğerine de 45 dakika içerisinde saldırmışlar herhalde. Karnı açık vaziyetteydi. Diğeri de onları yiyordu. O şekilde bir görüntüyle karşılaştım. Derneklere müracaat ettim. Onlar da beni jandarmaya yönlendirdi. Suç duyurusunda bulundum. Dün 2 köpek ölüsü görmüştüm. Şuanda arkada bir köpek ölüsü daha var onu yeni gördüm. 3 tanesi sağ vaziyette olan köpek 2 tanesini yiyordu. Hayvanlara bakılmayacaksa eğer, hayvan severlere devretsinler yada herkes işini düzgünce yapsın. Hayvanlar burada zayii oluyor, parça parça birbirilerini yiyorlar” dedi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve asayiş ekipleri, hayvan barınağına gelerek gerekli incelemelerde bulundu.
Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; “27 Mart 2022 tarihinde belediyemize ait sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan üzücü olaya ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. 5199 Sayılı yasada 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan değişiklikle 6 köpek ırkı yasaklı ırk olarak tanımlanmış, sahiplerince kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 14 Ocak 2022 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu süre sonunda, kayıt altına alınamayan ve yasada öngörülen koşulları taşımayan yasaklı ırklara ait köpeklerin barınaklarda tutulması zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize de gerek Merkez İlçeden gerekse çevre belediyeler ve diğer yerleşim yerlerinden yasak ırk özellikleri bulunan köpekler getirilmiştir. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde hasta ve kısırlaştırma işlemine tabi tutulacak hayvanlar için özel müşahede odalarımız bulunmaktadır. Merkezimize getirilen yasaklı ırklarında kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapılmış, işlemleri tamamlananların bakımları öncelikli olarak bireysel kafeslerde gerçekleştirilmiştir. Yasaklı ırk köpek sayılarının artması, tedavi ve diğer sağlık ihtiyaçları bulunan sokak hayvanları için de kullanılan müşahade odalarının yeterli gelmemesi üzerine, bu hayvanlar yalnızca yasaklı ırkların bulunduğu bölüme alınmıştır. Diğer köpek ırklarıyla bir arada tutulmamıştır. Bu bölümde de besleme, bakım ve sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Yasak ırklara ait bu köpekler 2 ayı aşkın süredir bu bölümde barınmakta olup herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Şu da kesinlikle bilinmelidir ki maalesef şu an barınağımızda bulunan yasaklı ırka dahil köpekler, zamanında para ödenerek satın alınmış, belki dövüştürülerek üzerinden para kazanılmış, kötü koşullarda saldırganlaşmaya meyilli hale getirilmiş, kısaca insan eliyle bu hale getirilip, yine sahipleri denilen o insanlar tarafından kayıt altına aldırmak, kısırlaştırmak, yasanın getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeyip, sahipleri tarafından sokaklara terk edilmiş köpeklerdir. Biz Çanakkale Belediyesi olarak bu canları da sahipsiz bırakmamak adına kısırlaştırma, aşı, tedavi, beslenme ve barınma gibi yükümlülüklerimizi yerine getirdik, onları aç ve açıkta bırakmadık. Yasaklı ırklara ait sokak hayvanlarının toplanması, bakımı ve diğer çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi ile koordineli olarak yürütülmektedir. Dün yaşanan bu üzücü olayı araştırmak amacıyla Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan ve alanı görüntüleyen güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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