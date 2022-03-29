Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dede´nin tarlasını sürdüğü traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Dede, yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dede´nin cenazesi, Biga Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2022-03-29 15:46:53



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