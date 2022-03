AK Parti grubu, pitbulların birbirini parçaladığı barınağı inceledi

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel, Pazar günü Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan pitbulların birbirini parçalamasının üzerine incelemelerde bulundu.

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hafta sonu meydana gelen dehşet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel ve beraberindekiler, belediye barınağına giderek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası yazılı bir açıklama yapan Yüksel, “Dünden beri şehrimizle alakalı kamuoyunda yer alan bir haber ile dehşete düştük, irkildik. İzlediğimiz görüntülere göre Çanakkale Belediyesine ait hayvan barınağında hayvan dostlarımız açlıktan maalesef birbirini saldırmış ve katletmiş. Dünyada hayvan dostu olarak bilinen bir ülkede 21. yüzyıl Türkiye’sinde ve Çanakkale’sinde böyle bir haber ile irkilmeyecek, tepki göstermeyecek tek bir insan yoktur. Bugün biz AK Parti Belediye Meclis üyeleri, il ve merkez ilçe yönetiminden arkadaşlarımız ile birlikte sözde barınağa yanımızda can dostlarımız için taşıyabileceğimiz kadar mama ile birlikte geldik. Zaman zaman hayvanseverlerce ihbarda bulunulan barınakla ilgili durumun gerçeklik kazanması belediye sorumluluğunda olan bu barınağın nasıl da yönetilemediğini göz önüne sermiştir. Oysaki barınaklarda koruma altına alınan hayvanların bakımı için gerekli şartların sağlanması ve uygun yaşam koşullarının oluşturulması belediyelerin sorumluluğundadır. Ancak ne acıdır ki sokak hayvanlarımız, can dostlarımız belediye ait barınaktansa sokaklarda daha güvendeler. Barınaktaki durumla ilgili belediye ye yöneltilen eleştirilere belediyenin tavrı her zaman için reddederek, önlem almayarak ve iyileştirme yapmayarak durumu geçiştirmek olmuştur. Son olaylar da göstermiştir ki barınaklardaki durum içler acısıdır ve kabul edilemez. Sorumlular hemen tespit edilmeli, görevden alınmalı, olay yavan bir açıklama ile geçiştirilmemeli ve Çanakkale Belediyesi bu hizmet ile ilgili profesyonel yardım alarak can dostlarımıza güvenli bir yaşama alanı sağlamalıdır. Bu iş sevgi işidir. Gönül işidir. Hayvan severleri uzak tutarak ve horlayarak yapılamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Belediye başkanının bu konunun sorumluluğunu almasını, denetlemesini ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir çözüm bulmasını bekliyoruz. AK Parti grubu olarak bu durumun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

