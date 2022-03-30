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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

İHA

Çan’da aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.
Çan Kaymakamlığınca hazırlanan 2022 yılı kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı çerçevesinde ve Çanakkale Valiliğinin 24390 sayılı yazısı ekinde alınan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24444 sayılı yazısı çerçevesinde ilçenin ilgili kurumlarının yöneticileriyle aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Çan Belediye Başkan Vekili Ayşe Nursevim Türer, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Özkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilay Madan, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zübeyde Dinç, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğr. Gör. Seçil Öztürk, Çan Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Öğr. Gör. Uğur Dündar, Yazı İşleri Müdür V. Fatih Karaca katıldı.

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