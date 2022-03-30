Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan evlerde narkotik köpeği `Roket´ ile yapılan aramalarda 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 24 gram Afgan macunu, 79 kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-03-30 16:30:45



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