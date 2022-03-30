Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından 19 kaçak göçmen yakaladı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mobil Radarın Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etmesi üzerne harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisinde 19 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-03-30 18:59:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.