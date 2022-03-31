Biga'da ücretsiz fidan dağıtıldı

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Biga Orman İşletme Müdürlüğü, 5 bin 250 adet ücretsiz fidan dağıttı.

Biga Belediye meydanında düzenlenen fidan dağıtım töreninde 500 adet fıstık çamı, 2 bin adet lavanta, bin adet biberiye, bin adet ceviz, 500 adet servi, 250 akasya fidanı halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Törene, Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Orman İşletme Şefleri, Daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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