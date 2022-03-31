Ayvacık açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)

2022-03-31 19:43:22



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