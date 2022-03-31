Çanakkale'de mobil radarla tespit edilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Ayvacık ilçesi açıklarında 30 Mart Çarşamba günü saat 06.50 sıralarında Yunanistan unsurları tarafından lastik bot içerisinde Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Bölgeye gönderilen (TCSG28) Sahil Güvenlik botu tarafından 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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