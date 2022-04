Çanakkale’de bir kadın, uçan çatının altında kalmaktan saniyeyle kurtuldu O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Ezine’de şiddetli lodos çatıları uçurdu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir elektronik firmaya ait iş yerinin çatısı uçtu. O sırada iş yerine giren kadın müşteri uçan çatının altında kalmaktan saniyeyle kurtuldu.

Olay, bugün 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Abdurrahman Bey 11. Sokak’ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyarısıyla birlikte 2 gündür yüzünü gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bir elektronik firmanın çatısı lodosa dayanamayarak uçtu. O esnada bir kadın müşteri 10 saniyeyle içeri erken girerek çatının altında kalmaktan son an da kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek vatandaşların can ve mal güvenliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı. Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Hasan Güçlü, diğer mahalle ve sokaklarda da küçük çaplı hasarların olduğunu ama can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Elektronik mağaza çalışanı Eşref Yıldız ise yaşadıkları anı saniye saniye kameralara anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.