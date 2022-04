Biga’da hizmet dolu 3 yıl görkemli bir gece ile anlatıldı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan göreve gelişinin 3. yılında Biga Belediyesi’nin bugüne kadar hayata geçirdiği proje ve çalışmaları vatandaşlarla paylaştı.

Biga Belediyesi, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında üç yılda gerçekleştirdiği proje, çalışmalar, faaliyetler ve etkinlikleri halka anlatmak için “3 Yılda Neler Yaptık?” lansman gecesi düzenledi. Başkan Erdoğan, görevde bulunduğu üç yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri vatandaş, siyaset, basın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu 3 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı’nda paylaştı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Belediye Meclis Üyeleri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, CHP İlçe Başkanı Osman Öztürk, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Ünal Öz, İYİ Parti İlçe Başkanı Mahmut Aydemir, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Enes Şahin, Sivil Toplum Kuruluşu başkanları, köy ve mahalle muhtarları, kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kokteyl ve müzik dinletisi ile başlayan gecede katılımcılara Biga Belediyesi’nin üç yılda gerçekleştirdiği tüm çalışma ve hizmetlerin anlatıldığı video gösterimi yapıldı. Ankara’daki çalışmalarından dolayı programa katılamayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun telgraf metni okundu. Biga Belediyesi’nin göz dolduran çalışmalarının anlatılmasının ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan konuşma gerçekleştirdi.

“Sizlerin desteğiyle Biga’mızı en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz”

Sözlerine Biga’yı gülistan yapmak için yola çıktıklarını ifade ederek başlayan Başkan Erdoğan, “Şehir insanın gönlü gibidir, gönülde adeta şehir gibidir. İyi şehirler inşa edenler, gönüllere girerler; gönülleri fethedenler, güzel şehirler inşa ederler. İnsan şehrin, şehirde insanın aynasıdır. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Biz ve arkadaşlarımız da gönlümüzdeki hizmet aşkıyla bu şehri gülistan yapmak, gönüllerin şehri yapmak için göreve talip olduk. Sizlerin teveccühleri ve desteğiyle 3 yıldır Biga’mızı en iyi şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. Göreve gelişimizin 3. yılında ise Biga’mıza neler kazandırdık, ne gibi çalışmalar yaptık, şehrimizi nereden nereye getirdik bunları sizlerle paylaşmak için böyle güzel bir geceyi organize ettik. Biz çalışacağız Biga kazanacak anlayışıyla başladığımız bu kutlu yürüyüşte, 7’den 70’e herkesin beklentilerini karşılayacak, bölgenin cazibe merkezi olacak bir Biga inşa etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz faaliyetlerle dolu üç yılı tamamlamış olmanın gururu içerisindeyiz. Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle imardan ulaşıma, çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa kadar geniş bir yelpazede yaptığımız yatırım ve çalışmalarla gönül gönüle Biga’mıza hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan sizden aldığımız güçle planlı, etkin ve verimli olarak ortaya çıkan emek ve kararlılıkla Biga’mız için projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

“Biga’mıza değer ve vizyon katacak projeleri hayata geçirdik”

Biga’ya kazandırdıklarını, söz verdikleri çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Biga’nın geleceği için çok önemli kararların alındığı Meclis Toplantılarımızı keza ihalelerimizi kapalı kapılar ardında değil şeffaflık ilkemiz gereği sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayarak halka açık yaptık. Kent hizmetleri şirketimizi hak ettiği değer ve güven konumuna taşıyıp kurumsal yapısına büründürerek hizmetlerini etkin ve saygın hale getirdik. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve güzel hizmet sunabilmek belediyemizi de zarara uğratmamak için kiralık araç devrine son vererek 21 adet aracı 8,5 Milyon TL bedelle filomuza kattık. Belediyemizin kaynaklarını emanet bilinciyle etkin ve verimli kullanarak, her kuruşun hesabıyla israfa geçit vermeden, hizmette ayrımcılık yapmadan, şehrimizin bugününe ve yarınlarına değer katma yolunda güçlü adımlar attık. Bunu da güncel verilerimize baktığımızda açıkça görüyoruz. Biga’mıza kazandırdığımız eserlerde büyük emekleri olan yoğun mesai harcayan çalışma arkadaşlarımızın en temel hakları olan fakat bugüne kadar verilmeyen 2 milyon 900 bin TL ikramiyeyi ve 2 milyon 400 bin TL banka promosyonunu hesaplarına yatırdık. 2000 dönüm araziyi bedelsiz olarak mücavir alanımıza katarken, Göktepe’de 160 bin metrekare, Çavuşköy’de 121 bin metrekareyi bedelsiz ve 35 bin metrekare araziyi de 5,5 milyon TL bedelle belediyemize kazandırdık. Her yaş grubundan vatandaşımıza hitap edecek toplam değeri 20 milyon TL’yi bulan 10 adet projeyi hayata geçirdik. Toplam bedeli 30 milyon TL’yi bulan 2 adet projenin de çalışması devam etmektedir. Bunların yanı sıra gönüllerin şehri Biga’mıza değer ve vizyon katacak birbirinden güzel 103 milyon TL’lik 4 projemizin de dosyaları hazır hale geldi yakında ihalelerine çıkacağız”

“Pandemiyle mücadelede halkımızın ve esnafımızın yanında olduk”

Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde maddi ve manevi olarak büyük mücadele verildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, “Tabi tüm bu çalışmaları yaparken de dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde tüm halkımızın sağlığını önemseyerek gıdadan temizliğe psikososyal destekten ekonomik desteğe varasıya birçok alanda tedbiri elden bırakmadan mücadele edip vatandaşlarımızın esnafımızın yanında olduk. Tüm imkânlarımızı seferber ederek Kovid19’la mücadele sürecinde 1 milyon 656 bin TL’yi halkımız için harcadık. 7/24 hizmet anlayışıyla, ekip ve ekipmanlarımızla her zaman halkımızın yanında olduk. Unutmayalım ki hizmet etmekte tıpkı ibadet etmek gibi insana huzur veren, ruhunu aydınlatan kutsal bir vazifedir. Çünkü ‘Bir insani görevin yarısı vatana, diğer yarısı ise halka hizmettir’ bizlerde bu şehre tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

