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Çanakkale'de orman yangını (1)

DHA

Çanakkale'de orman yangını (1)


Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. 
Bayramiç'in Toluklar köyü yakınlarında, saat 15.00 sıralarında, tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, lodosun da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile ekipler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için müdahale sürüyor. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2022-04-01 16:53:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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