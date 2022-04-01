Çanakkale Boğazı'nda petrol yüklü gemi makina arızası yaptı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen petrol yüklü 245 metre uzunluğundaki gemi, makine arızası yaptı. Hızı düşen gemi, römorkörler eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.

Romanya'nın Köstence şehrinden Yunanistan'ın Kalamata şehrine petrol götüren 245 metre uzunluğundaki Marshall Adaları Bayraklı 'Kudos' isimli petrol yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'nın Akbaş mevkisi önlerinde makine arızası yaptı. Geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Nazım Tur', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-16' römorkörleri ile Nene Hatun gemisi sevk edildi. Hızı düşen gemi, römorkörler eşliğinde boğaz geçişini tamamladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-04-01 21:26:22



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