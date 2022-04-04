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Dumlupınar Denizaltısı şehitleri, facianın 69’uncu yıl dönümünde anıldı

İHA

Dumlupınar Denizaltısı şehitleri, facianın 69’uncu yıl dönümünde anıldı

Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı ‘Naboland’ adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısında şehit olan 81 Türk denizci düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenleri çerçevesinde, Vali İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit törenin yapılacağı ‘TCG 18 Mart’ Denizaltısına geçtiler.
Burada Vali İlhami Aktaş’a Denizaltı Komutanı Deniz Yarbay Eyyüp Emre Cabbaroğlu tarafından TCG 18 Mart Denizaltısı hakkında ilgili bilgi verildi. TCG 18 Mart Denizaltısının ziyaretçi şeref defterini de imzalayan Vali İlhami Aktaş daha sonra Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile beraber 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı ‘Naboland’ adlı gemiyle çarpışarak batan 'TCG Dumlupınar'ın anısına denize çelenk bıraktılar.
TCG 18 Mart Denizaltısında yapılan ilk anma törenin ardından Vali İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, ikinci anma töreninin yapılacağı Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Barbaros Şehitliği’ne geçtiler.
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Barbaros Şehitliği’nde yapılan anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dz. Bnb. Alpaslan Yavaş tarafından günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmadan sonra İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal tarafından şehitler için dua edildi.

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