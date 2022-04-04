Avrupa Şampiyonu güreşçi Aktürk, Lapseki´de törenle karşılandı



Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)BULGARİSTAN´da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası´nda serbest stil 92 kiloda ve Macaristan´ın başkenti Bedapeşte´de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Lapseki Belediyesi´nin milli sporcusu Feyzullah Aktürk, belediye önünde törenle karşılandı.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk için Lapseki Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen karşılama törenine Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, sporcular, öğrenciler, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Feyzullah Aktürk´ün 2 yıldır belediyenin sporcusu olduğunu ve başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Milli sporcuya her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ancak Avrupa şampiyonası yetmez, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Feyzullah kardeşimiz, 13 Mart'ta Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya getirdi, hemen ardından 30 Mart'ta da Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu. Hepinizin bildiği üzere geçen yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş altında kürsü yaparak, Çanakkale'nin başpehlivanı oldu. İşte bunlarla beraber onurlandık ve gururlandık. Bunun için başta ailesi olmak üzere antrenörü Halil Bey'e, Feyzullah kardeşimize sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan söz veriyorum, eğer dünya şampiyonu olursa havalimanında karşılayacağız" dedi.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk de, verilen desteğe teşekkür etti ve dünya şampiyonluğu sözü verdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediyenin güreşçisi Feyzullah Aktürk'ü, 2 Avrupa Şampiyonluğu için toplamda 280 bin TL ve 10 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Feyzullah Aktürk'ün belediye önündeki karşılama töreninden görüntü.

- Belediye Başkanı Eyüp Yılmazın, Feyzullah Aktürk'e ödülleri takdim etmesinden görüntü.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın konuşması.

Feyzullah Aktürk'ün konuşması. DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2022-04-04 17:38:12



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