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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Biga Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Biga Belediyesi’nin Nisan 2022 ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2021 faaliyet raporu görüşülürken encümen ve komisyon üyeleri seçildi.
Biga Belediye Meclisi Nisan 2022 ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında 5 Nisan 2022 Salı saat 16:00’da Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.
Denetim komisyon raporunun okunması ve 2021 Mali yılına ait faaliyet raporunun görüşülüp oy birliğiyle kabul edilmesiyle başlayan meclis toplantısında bir yıllık görev süreleri dolan encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı. Encümen üyeliğine İbrahim Demircan ve Birol Özlenir seçildi.
Gündemin 5. ve 6. maddesinde plan tadilatı görüşüldü ve Hamdibey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 15 ve 1045 adalar ile İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 315 ve 463 adaların bulunduğu yaklaşık 46 hektarlık alandaki plan tadilatı oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edilen Şirintepe Mahallesi’ndeki 1062, 1091, 1092, 1096 ve 1101 adalarda bulunan 12 hektarlık alanın tarım dışı amaç doğrultusunda kullanıma açılmasına yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 7. maddesinde ise Sakarya Mahallesi’ne yapılacak Aile Sağlığı Merkezi için plan tadilatı oy birliğiyle kabul edilirken Başkan Erdoğan, “İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait Sakarya Mahallemizdeki iki arsanın birleşitirip buraya Aile Sağlık Merkezi yapılması planlanıyor. Ödenekleri gelmiş ve hazır şekilde bekleyen projeyle ilgili biz de Meclis olarak elimizden geleni yapıyoruz. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

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