Seher öğretmeni kurtaran itfaiye ekibinin amiri: Yaşaması mucize (2)



EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kara yolunun 30 metre aşağısındaki ormana uçan otomobilinde, kazadan 30 saat sonra yaralı bulunan öğretmen Seher Güllüce'nin (49), emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz ve ekipteki polis memurları Kaan Yılmaz ile İbrahim Çil, 30 saat sonra Seher öğretmeni buldukları anı, kaza yerinde ayrıntılarıyla anlattı.

Komiser Yardımcısı Öksüz, "İstanbul'dan ailesinin kayıp müracaatını yapmış olduğu, Bayramiç'te bir lisede görev yapan Seher öğretmenimiz, önceki sabah evden çıkmış fakat okula gitmemişti. Biz aracıyla Çanakkale'deki evden ayrıldığını fakat Ezine'ye girmediğini tespit ettik. Sayın savcımızın talimatlarıyla cep telefonu sinyali takibe alındı. Bunun üzerine yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama çalışmasına başladık. Çanakkale'den çıktıktan yaklaşık 20 kilometre sonra yakıt aldığını fakat Ezine'ye hiç girmediğini tespit ettik. Kaza yapmış fakat görülmemiş olma ihtimaline karşın güzergah üzerinde araştırma yapmaya başladık. Bu alana geldiğimizde de kara yolunun kenarında, yerdeki beton bir aracın altının sürttüğünü fark ettik. Devamında ise taş parçasının yerinden sökülüp az ileriye gittiğini fark ettik. Az ileride yolun kenarındaki ağaçların üst kısımlarının kırıldığını ve eğildiğini gördük. Arkadaşlarla ormana indik. Yaklaşık 30 metre aşağı indikten sonra ormanda aracı gördük. Aracın yanına gittiğimizde Seher öğretmenin 'Buradayım' diye seslendiğini duyduk. Öğretmenimizi aracın içinden çıkardık ve 112 ekiplerine teslim ettik. Hastaneye sevk edildi. Telefonu da ulaşamayacağı bir yerdeydi. Emniyet kemeri takılıydı. Öğretmenimizin bu kazadan kurtulmuş olmasının en büyük nedenlerinden biridir. Yaklaşık 30 metre uçurumdaki aracın içinden sağ çıktı ve tedavisi devam ediyor" dedi. (DHA)Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-04-06 16:53:03



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