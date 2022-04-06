Ayvacık'ta 39 kaçak göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu sabah saat 06.00 sıralarında Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen lastik bottaki 39 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, ilk olarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na götürüldü. Ardından da Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-04-06 19:52:32



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