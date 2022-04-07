Çanakkale’de öğrencilere trafik eğitimi

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Çanakkale’de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Komiser Yardımcısı Hasan Aslan tarafından, Nedime Hanım Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere; kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Trafik bilincinin küçük yaşta oluşması açısından faaliyetlerde bulunan polis ekipleri, toplam da 60 öğrenciye eğitim verdi.

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