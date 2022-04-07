Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün saat 06.00 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi olduğu ihbarı alan Sahil Güvenlik, bölgeye ekip sevk etti. TCSG 905 tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu’da bulunan Sahi Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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