Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında saat 03.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu (TCSG28) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.