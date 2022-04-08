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(Özel) Umuda yolculuğun bedeli 8 bin Euro Bandırma’dan Çanakkale’ye kadar 3 gündür teknik ve fiziki takibe alınan 123 düzensiz göçmen, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı Küçük bir göçmen çocuğunun elinden barbi bebeğini düşürmemesi dikkat çekti

İHA

(Özel) Umuda yolculuğun bedeli 8 bin Euro Bandırma’dan Çanakkale’ye kadar 3 gündür teknik ve fiziki takibe alınan 123 düzensiz göçmen, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı Küçük bir göçmen çocuğunun elinden barbi bebeğini düşürmemesi dikkat çekti

Çanakkale’de, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Umuda yolculuk hem canları hem de mallarını ortaya koyan düzensiz göçmenlerin organizatörlere kişi başı 8 bin Euro verdikleri öğrenildi. Göçmen bir çocuğun barbi bebeğini elinden düşürmemesi dikkat çekti.
Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin umuda yolculuğunu teknik ve fiziki takibe aldı. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 gündür takip edilen düzensiz göçmen ve organizatörler, karayoluyla Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çıkışında bulunan Karanlık Liman mevkiine geldi. Burada sabah saatlerinde fiber tekneye binme hazırlığında bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör Çanakkale İl jandarma ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sayımları yapılan ve insani yardımları yapılan düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından minibüslerle Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
Düzensiz göçmenlerin götürmeye hazır bekleyen tekne de Sahil Güvenlik ekiplerinin nezaretinde Yeniköy Limanı’na çekildi.
İtalya’ya gitmek için umuda yolculuğun bedeli 8 bin Euro
Türkiye üzerinden Yunanistan’a oradan da İtalya’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin ilk başta 4 bin Euro, İtalya’ya vardıktan sonra da 4 bin Euro daha verecekleri öğrenildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler arasında çocuklar dikkat çekerken, bir kız çocuğunun barbi bebeğiyle oynaması ve elinden düşürmemesi yürekleri burktu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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