Bozcaada´ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Bozcaada-Geyikli hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak olan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Hava muhalefeti nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'daki seferlerin ise planlandığı gibi gerçekleştirileceği ifade edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-04-10 22:37:27



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