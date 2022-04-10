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Bozcaada´ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

DHA

Bozcaada´ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Bozcaada-Geyikli hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak olan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Hava muhalefeti nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'daki seferlerin ise planlandığı gibi gerçekleştirileceği ifade edildi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-04-10 22:37:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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