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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozcaada'da 2 yıl sonra turizm sezonu erken açılıyor

DHA

Bozcaada'da 2 yıl sonra turizm sezonu erken açılıyor


Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, 2 yıl aradan sonra sezon erken başlıyor. 23 Nisan tatiline hazırlanan işletmeler, Ramazan Bayramı'nı da fırsata çevirmek için aralıksız çalışıyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, "Bu sene 23 Nisan'da işletmelerimizin çoğu faaliyete başlıyor. Güzel bir sezon bekliyoruz" dedi.
Pandemi nedeniyle 2 yıldır turizm sezonuna geç başlayan Bozcaada'daki işletmeler, artan maliyetlere rağmen bu yıl hazırlıklara erken başladı. 23 Nisan tatili ile birlikte sezonu açmaya hazırlanan işletmeler, Ramazan Bayramı'nı da fırsata çevirmek için aralıksız çalışıyor. İşletmeler rezervasyon için son hazırlıklarını gözden geçirirken, Bozcaada Belediyesi de takviye ekiplerle üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Resmi olarak 4 bin 200 yatak kapasitesine sahip ancak ruhsatsız işletmelerdeki kaçak konaklamalarla misafir sayısının 15-20 bine çıktığı Bozcaada'da, etkinlik takvimi de açıklandı. BOZTİD'in paylaştığı takvime göre, Bozcaada'da kültürel ve sanatsal etkinlikler mayıs ayında başlayacak, ekim sonuna kadar sürecek.
İŞLETMELER İÇİN KRİTİK TARİH 23 NİSAN
Yeni sezon için umutlu olduğunu dile getiren BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, "Artan maliyetler işletmelerimizi zorlayacaktır ancak yine öncelikli tercih yerlerinden biri Bozcaada olacaktır. Sezon hazırlıklarımız bütün işletmelerimizde tam gaz devam ediyor. Bu sene 23 Nisan'da işletmelerimizin çoğu faaliyete başlıyor. Güzel bir sezon bekliyoruz. Yeni sezonda da tüm misafirleri Bozcaada'ya bekliyoruz" dedi. Restoran işleten Nazmi Erbatur ise "Pandemide 2 yıl kışları kapalıydık ve haziran ayında gecikmeli açılıyorduk. Bu sezonun güzel geçeceğini düşünüyorum. İnsanlar 2 yıldır evlerde kapalı, sıkıldılar. Bu yüzden bayram tatili ile birlikte sezonun başlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
'ÇOK YOĞUN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Otel işletmecisi Gülşen Şen de "Bütün tadilatlarımız, tamiratlarımız yapıldı, heyecanla bekliyoruz. İnşallah keyifli bir yaz geçiririz. Herkes hızlı bir şekilde çalışıyor. 23 Nisan'a doğru, Bozcaada´nın baharı çok güzeldir, gelincik zamanı. İnşallah 23 Nisan'da tesislerimiz bütün misafirlerimize hazır, dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Otel işletmecisi Eray Sarıoğlu "Pandemi nedeniyle 2 yıl sezona geç başladık. Ama bu sene normalleşme ile birlikte hazırlıklarımızı yaptık, sadece ince detaylarımız kaldı. Bu sezonun çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Çok yoğun olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten gelen telefonlarla bunu görmeye başladık. Tüm halkımızı ve Bozcaadaseverleri bekliyoruz" dedi.
FERİBOT SEFERLERİNE 'TATİL' AYARI
Öte yandan Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot seferlerini arttırdı. Gestaş'ın, bayram tatilindeki yoğunluğa göre sefer sayısını arttıracağı bildirildi. Daha çok İstanbul'dan misafir ağırladıklarını belirten işletmeciler, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü nedeniyle Bozcaada'nın daha çok tercih edileceğini söyledi. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2022-04-11 11:00:30

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