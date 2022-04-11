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Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu 

DHA

Çanakkale'de üreticilere devlet katkılı ayçiçeği tohumu 


Burak GEZEN/ BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, verimi artırmak için hayata geçirilen projeyle 500 üreticiye; yüzde 50 devlet katkılı, 30 bin dekar alanı ekecek 1097 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Ayçiçeğim Bal Çiçeğim Projesi'ni kabul ederek finansman sağlandı. Bu kapsamda Çanakkale merkez, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde 500 üreticiye; yüzde 50 devlet katkılı, 30 bin dekar alanı ekecek 1097 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tohum dağıtımının yapıldığı törene; İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile üreticiler katıldı. 
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Ülkemizde yaklaşık 8 milyon 100 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekilişinin yapıldığını görmekteyiz. Yine bu alanlarda 2 milyon 215 bin ton üretim elde ediliyor. Tabi bu ülkemizin ihtiyacı olan ayçiçeğini karşılamıyor. Yüzde 62,5'luk oranını karşılıyor. İnşallah bu alanlarda verimi artırarak, daha kaliteli ürün elde ederek, bu açığımızı kapatma yoluna gideceğiz. 3 milyon tonun üzerinde ayçiçeğine ihtiyacımız var" diye konuştu.
'ÇANAKALE ORTALAMANIN ÜZERİNDE'
Çanakkale'deki rakamları da açıklayan Karadağ, "İlimizde de yine 220 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekilişinin yapıldığını görüyoruz. Toplamda bu alanlardan 64 bin ton bir ürün elde etmekteyiz. Verim ortalamamız Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. 1 milyonunu çiftçimiz katkılı, 1 milyonu devlet katkılı olmak üzere toplamda 2 milyon liralık bu projeyi hayata geçiriyoruz. 500 üreticimiz ile birlikte yaklaşık olarak 30 bin dekarlık alanda projeyi uygulayacağız. Bugün Biga'da da 200 üreticimiz ile 12 bin dekar alanda 427 torba tohumu çiftçilerimize dağıtıyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah bu yılı bol ve bereketli bir şekilde geçiririz" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ, Biga Kaymakamı Dolu ve Belediye Başkanı Erdoğan, üreticilere tohumları teslim etti. Tohumların bu ay içinde toprakla buluşturulması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Burak GEZEN
2022-04-11 12:27:14

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