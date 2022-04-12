Suvla Gölü´nün misafiri flamingolar geldi

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları´nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası´ndaki Suvla Gölü, sıcak bölgelere göç yolunda mola veren flamingolar ile bu yıl da renklendi.

Göç yolundaki flamingolar, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü'nde mola verdi. Çanakkale Kara Savaşları´nın 107´nci yıl dönümü hazırlıklarının devam ettiği tarihi alanda, flamingoların gelişini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Misafirlerimiz güvenli beldeye yine geldi" mesajını yazdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2022-04-12 16:39:23



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