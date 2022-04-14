Antik Yunan kenti Alexandria Troas'un yolu yapıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan antik Yunan kenti Alexandria Troas'un yolu yeniden yapıldı. Uzun yıllardır ulaşım sorunu yaşayan turistler, konforlu bir seyahat ile antik Yunan kentine ulaşabilecek.

Bozcaada’nın güneyinde bulunan dünyaca ünlü antik Yunan kenti Alexandria Troas'un yolu uzun yıllardır yapılmayı bekliyordu. Bozuk olan yol nedeniyle zor anlar yaşayan yerli ve yabancı turistler, yolun tamamlanmasıyla artık rahatça seyahat edebilecek.

Yolun tamamlandığını ve temizleme çalışmalarının yapıldığını belirten Ezine AK Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Yahya Sezgin, “Bu yolumuz 5 kilometre. Dalyan köyümüz ile Gürpınar yolumuzu bağlıyor. Çok uzun süredir yolda sıkıntımız vardı. Bölge birinci derece arkeolojik sit alanı olduğu için bazı izinler alınamıyordu. Maliyet yüksek olduğu için ödenek bulunamıyordu ve iki işin aynı anda yapılması gerekiyordu. Biz geldiğimiz gün itibarı ile çalışmalarımıza başladık. Öncelikle gereken izinlerimizi aldık, daha sonra da yolun maliyetiyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Yolumuz 5 kilometreden oluşuyor. 1 kilometresi serilmiş sıkıştırılmış beton. Yol maliyeti şu anki güncel rakamla 1 milyon lira. Bu yolun maliyeti ise bize 5 milyon lira. İl Genel Meclis üyesi olduğumuzdan beri bu zamana kadarki en büyük ve en güzel iş. Yolumuz bitti, bugün temizlik çalışmalarındayız. Kanalları düzeltiyor arkadaşlar. Ekiplerimiz buradan da hemen Yahya ÇavuşUluköy arasında yine ilçemizde çok büyük sıkıntı olan yolumuza geçecekler. O yol da 3 bin 800 metre. O da 3 milyon 800 bin liralık beton yol yatırımı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.