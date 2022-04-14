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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever iş insanı 3 bin kolilik erzak yardımı

İHA

Hayırsever iş insanı 3 bin kolilik erzak yardımı

Çanakkale bölgesinde bulunan hayırsever bir iş insanı, Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 3 bin adet gıda erzak kolisi hazırlattı.
Çanakkale'nin hayırsever iş insanı Mehmet Emin Erkan, Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlattığı 3 bin adet gıda erzak kolisinin 2 bin tanesini İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, Ayvacık ilçesinde ise bin kolilik gıda erzağını Ayvacık AK Parti İlçe Başkanlığı’na teslim etti.
Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık ramazan ayında bu tür yardımlarda bulunarak desteğinden dolayı Mehmet Emin Erkan teşekkür ederek, "Mehmet Emin Erkan beye yaptığı yardımlar için çok teşekkür ederiz. Bu koliler, ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaştırılacak. Bu mübarek ayda yapılan yardım için memnun olduk” dedi.

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