Çan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Çan halk kart desteği

Çanakkale’nin Çan Belediyesi ihtiyaç sahipleri için Çan halk kart uygulamasını başlattı.

Çan Belediyesi zorlu ekonomik şartlarda vatandaşlara destek olmak amacıyla Çan halk kart uygulamasını başlattı. Halk kart ile ilçede ikamet eden sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan kişi ve ailelerin belediye olanakları dahilinde ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Söz verdiğimiz gibi Çan halk kartı hayata geçiriyoruz. Halkın gönlünde yer edinmek, sorunlarına çözüm üretmek ve her zaman yanında olmayı, derman olmayı kendimize görev bildik. Dün nasıl yanınızda olduysak bugün ve yarın da hep yanınızda olacağımızın sözünü veriyoruz. Çan Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Masası’ndan ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerin başvurabileceği Halk Kart, aynı zamanda kartın geçerli olacağı esnaflara da büyük katkı sağlayacak. Çan Belediyesi, gıda, giyim ve şarküteride kullanmak üzere geçerli olacak halk kart için 153 Çan Belediyesi Mavi Masa birimi ile de iletişime geçebilirler” dedi.

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