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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçılar müsilaj etkisiyle umduğunu bulamadan sezonu kapattı

DHA

Balıkçılar müsilaj etkisiyle umduğunu bulamadan sezonu kapattı


Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de gırgır tekneleri, bugün başlayan av yasağıyla barınaklara bağlandı. Rıhtıma indirilen ağların yırtık yerleri ilmek ilmek dokunarak tamir edilmeye başlandı. Bu sene müsilaj görülmediğini ancak geçen yılkinin etkisini yaşadıklarını belirten Çanakkale ve Tekirdağ Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Müsilaj dolayısıyla geçen yıl balıklar doğal döngüsünü tamamlayamadı. Kuzey yönlü göç yapamadılar. Yavrularını bırakamayınca denizlerde bu yıl balık olmadı. O yüzden birçok tekne sezonu erken kapattı" dedi. 
Gırgır ve trol tekneleri için bugün itibarıyla başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Geçen yıl özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj nedeniyle balıkçılar, av sezonuna endişeli başladı. Av sezonunda müsilaj görülmemesi balıkçıları sevindirdi ancak geçen yılın etkisi sürünce yasağa kadar olan dönem verimli geçmedi. Az miktarda balık avlayabilen balıkçıların birçoğu, artan maliyetler de eklenince sezonu erken kapattı. Bugün başlayan av yasağıyla tüm tekneler barınaklara bağlandı. Ağlar da tamir için rıhtıma alındı. Sezonda denize bırakılan ağların yırtık yerlerinin tamiri başladı.
Kemer Balıkçı Barınağı'na bağlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin 1000 metre uzunluğundaki ağları rıhtıma alındı. Teknenin reisleri ve tayfalardan oluşan 20 kişi, yan yana dizilerek, ağları gözden geçirip, yırtık yerlerini ilmek ilmek dokumaya başladı. Gırgır teknesinin reisi Nadir Karabiber, "Sezonda pek umduğumuzu bulamadık. Geçen yılki müsilaj biraz denize etki etti. Balık popülasyonu biraz azdı. İnşallah gelecek sezondan çok daha umutluyuz" dedi.
Gırgır teknesinin diğer reisi Hasan Karabiber ise "Şu anda 20 personel ile ağ yapıyoruz. Günde 9 saat çalışıyoruz. Denizdeki taşlar, batıklar, büyük balıklar ağlarımızı parçalıyor. Biz de ağlardaki yaraları tamir ediyoruz" diye konuştu. 
'GELECEK SEZON ÇOK İYİ OLACAK'
Sona eren sezonu değerlendiren Çanakkale ve Tekirdağ Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Naci Karabiber ise şunları kaydetti: 
"Geçen yıl müsilaj vardı. Bu yıl müsilaj yoktu, deniz kendisini temizledi. Geçen yılki müsilajın etkisini biz bu yıl daha fazla yaşadık. Balıklar Kuzey yönlü göç yapamadı. Balıklar; Kuzey Ege´den Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul'u takip ederek Karadeniz'e giderler, yavrulamak için havyarını atmak için. Müsilaj dolayısıyla geçen yıl balıklar bu doğal döngüsünü tamamlayamadı. Yavrularını bırakamayınca denizde bu yıl balık olmadı. Hiç olmadı desem yeri var. O yüzden biz çok sıkıntı çektik. Daha aralık ve ocak ayında birçok tekne kontak kapattı, limanlara bağladı. Çok gözden kaçan bir detay ama asıl müsilajın etkisini balıkçılık sektörü bu yıl yaşadı. Ama şu anda denizde balıkçılık hareketi çok iyi görünüyor. Denizde olan balıkçı arkadaşlardan duyuyoruz. Marmara´da çok bol hamsi yavrusu göründü. Kuzey Ege´de sardalya ve uskumru yavrusu göründü. Bunlar tabi büyüyecek biz sezona çıkana kadar. İnşallah 2022-2023 sezonu çok iyi olacak gibi görünüyor. Hayırlısı artık, biz hazırlıklarımıza başladık şimdiden." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2022-04-15 10:25:42

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