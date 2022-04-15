57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

DHA

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu


Mustafa AKIN / ÇANAKKALE,(DHA)Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. A, B, C bölgelerinde kapanacak yolların haricinde bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak. 
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, pazar günü İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde: 
A BÖLGE: 
Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 
Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti 
Kadir Has Caddesi 
Abdülezelpaşa Caddesi 
Ragıp Gümüşpala Caddesi 
Galata Köprüsü 
Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacak. 
Alternatif Yollar: 
Fevzipaşa Caddesi 
Balat Yolu 
Cemil Birsel Caddesi 
Vatan Caddesi 
Millet Caddesi 
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti 
Avrasya Tünel Avrupa Asya İstikameti 
B BÖLGE:  
Beyoğlu Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti 
Beyoğlu Tak-İ Zafer Caddesi 
Beyoğlu İnönü Caddesi 
Beyoğlu Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş 
Beyoğlu Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı 
Beyoğlu Askerocağı Caddesi 
Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi 
Şişli Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi 
Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi 
Beşiktaş Kadırgalar Caddesi 
Beşiktaş Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş 
Beyoğlu Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş 
Beyoğlu Necatibey Caddesi 
Beyoğlu Tershane Caddesi Karaköy İstikameti 
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş 
Beşiktaş Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti 
Beşiktaş Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı 
Beşiktaş Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş 
Beşiktaş Palanga Caddesi 
Beşiktaş Muallim Naci Caddesi 
Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş 
Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti 
Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi 
Sarıyer Yahya Kemal Caddesi 
Sarıyer Balta Limanı Hisar Caddesi 
Sarıyer Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım 
Sarıyer Sakıp Sabancı Caddesi 
Sarıyer Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti 
Sarıyer Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti 
Sarıyer Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti 
Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti 
Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti 
Alternatif Yollar: 
Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti 
Tarlabaşı Bulvarı 
Cumhuriyet Caddesi 
Taşkışla Caddesi 
Barbaros Bulvarı 
Adnan Saygun Caddesi 
Süleyman Seba Caddesi 
Dereboyu Caddesi 
Portakal Yokuşu Caddesi 
Sekbanlar Sokak 
İnşirah Sokak 
Küçük Bebek Caddesi 
Köybaşı Caddesi 
Eski Büyükdere Caddesi 
C BÖLGE:  
Üsküdar: 
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacaktır. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacaktır. 
Kadıköy: 
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacaktır. 
Maltepe: 
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacaktır. 
Alternatif Yollar: 
Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir. 
Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilir. 
D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilir. 
Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.
ÇEVRE YOLLARI TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ (Kapama Saati: 08.30) 
 D-100 Karayolu güney yol Levent Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.) 
Sait Çiftçi katılım 
Alternatif Yollar: 
Büyükdere Caddesi 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır. 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30 
1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii) 
2. Sait Çiftçi Katılım 
Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45 
1. Uzunçayır Köprülü Kavşak 
2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti 
3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım 
4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım 
5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne girişDHA-Spor Türkiye-Çanakkale Mustafa AKIN
2022-04-15 12:02:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçılar müsilaj etkisiyle umduğunu bulamadan sezonu kapattı
YEREL HABERLER Balıkçılar müsilaj etkisiyle umduğunu bulamadan ...
Çan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Çan halk kart desteği
YEREL HABERLER Çan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Çan halk kart ...
Hayırsever iş insanı 3 bin kolilik erzak yardımı
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanı 3 bin kolilik erzak yardımı
Antik Yunan kenti Alexandria Troas'un yolu yapıldı
YEREL HABERLER Antik Yunan kenti Alexandria Troas'un yolu yapıldı
Biga Belediyesi, huzurevinde iftar verdi
YEREL HABERLER Biga Belediyesi, huzurevinde iftar verdi
Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti tarafından iftar verildi
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti tarafından iftar ...
Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği’nden ÇOMÜ’ye destek
YEREL HABERLER Çanakkale 1915 MotoKuryeler Derneği’nden ÇOMÜ’ye ...
Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar
YEREL HABERLER Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.