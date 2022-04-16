Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Nisan Perşembe günü saat 12.00’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye TCSG28 Botunu sevk etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.