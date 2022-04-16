Telefonla arayıp 790 bin TL dolandıran 4 şüpheli, yakalandı (2)

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3'Ü TUTUKLANDI

Çanakkale'de N.Ö. adlı kadını telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası ile 290 bin TL dolandıran şüphelilerden Mehmet K., Ersin K. ve Fuat D., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şakir G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-04-16 21:01:07



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