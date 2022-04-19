Çan’da KHGB 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı Çan Belediyesi Troya Gençlik ve Kültür Merkezi toplantı salonunda Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 2021 yılı kesin hesabının ve faaliyet raporunun görüşülmesi ve kabulü, 2022 yılı faaliyet programı hakkında bilgi verilmesi, KHGB tüzüğünün 14. maddesi gereğince İl Genel Meclis üyelerinden 2, muhtarlardan 2 olmak üzere 4 asil ve 4 yedek üye seçimi yapıldı. Plan ve bütçe komisyonuna üye seçimi, denetleme komisyonu üye seçimi, köy içme suları bakım onarımı ve işletme giderlerinin görüşülmesi, dilek ve temennilerden sonra toplantı sona erdi.

Gerçekleştirilen seçimde; AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Murat Okan ve Ömer Şahin, muhtarlardan ise Etili Köy Muhtarı Ersin Güven ve Mallı Köy Muhtarı Yüksel Çetin seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.