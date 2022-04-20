‘Solo Türk’ Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı

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Çanakkale Kara Muharebelerinin 107. yıl dönümü anma törenleri öncesinde 'Solo Türk' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Mini gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F16 C Blok40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi Solo Türk, 2425 Nisan Çanakkale Kara Muharebelerinin 107. yıl dönümü anma törenlerinde Çanakkale’de yapacağı gösteri öncesinde prova yaptı. F16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı mini gösteri büyük ilgi gördü.

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