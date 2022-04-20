Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Burunucu mevkii açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp, Türk karasularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenmekte olan 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan TCSG28 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içinde Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk karasularına bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG28 Bot Komutanlığı ekipleri denizde sürüklenmekte olan 57 Afgan göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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