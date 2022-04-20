Ayvacık açıklarında 57 kaçak göçmen kurtarıldı

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Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmen, sabah saatlerinde, Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla hareket etti. Yunan unsurlarınca durdurulan lastik bot, motoru sökülerek Türk kara sularına geri itildi. Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri de sürüklenen lastik botu fark etti. Afgan kaçaklar, kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ

2022-04-20 16:30:19



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