Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarihe ışık tutacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi 2022 yılının ortalarında açılacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde dijital ve önemli koleksiyonluk kitaplar yer alacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nin çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale Muharebelerine ilişkin yazılı, görsel ve işitsel kaynakların belge ve dokümanların bulunacağı merkezde 5 binin üzerinde özel koleksiyonlar ve dijital kitaplar yer alacak.

Çanakkale kent merkezinde bulunan eski Piri Reis Müzesi ve Galerisi’nin yer aldığı tarihi bina, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yeniden restore edilerek Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’ne dönüştürüldü. Bu merkez Çanakkale Muharebelerine ilişkin yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanları tespit ve temin etmek, bunları yabancı ülke kaynakları ile entegre biçimde araştırmacıların erişimine uygun hale getirmek amacıyla kuruldu.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde 5 binin üzerinde kaynak yer alıyor

Bu çerçevede, Çanakkale Savaşları ile ilgili günümüze kadar yayınlanmış dokümanların temin edilmesi suretiyle Osmanlıca, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki 5 binin üzerinde kaynak ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Çanakkale’ye ilişkin arşiv belgeleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na kazandırıldı. Ayrıca, ATASE, Türk Tarih Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arşivindeki verilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

“Elimizde çok önemli arşiv, kitap ve koleksiyonlar var”

Konuyla ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale’nin merkezinde bulunan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, inşallah yakın zamanda hizmete açılmış olacak. Hemen sahilde bulunan ve tarihi yapı olan bu yer Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından restorasyon sürecine tabi tutuldu ve önemli bir eksikliği gidereceğimizi düşündüğümüz bir işlev görmeye başlayacak. Çünkü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak elimizde çok önemli arşiv, kitap ve koleksiyonlar var. Gelen ziyaretçi veya araştırmacı, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde ne arıyorsa bulmuş olacak. Burası tüm Çanakkale araştırmacılarının da buluşma noktası olacak. Dijital kitaplarımız olsun, diğer kitaplarımız olsun burada kullanıcılara açılmış olacak. Aynı zamanda burada bir kafetaryamız olacak, halka ve çocuklara yönelik çalışmaların yapıldığı atölyeler olacak. Yani burası tam Çanakkale’nin merkezinde bir uğrak nokta olacak. Dolayısıyla Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’miz bu yılın ortalarında hizmet vermeye başlamış olur” diye konuştu.

Proje kapsamında Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi binasında; sanatçı atölyeleri, halka açık kurs alanları, çocuk atölyeleri, sesli kitap salonu, idari ofis ve toplantı salonu, araştırma merkezi, değerli kitap salonu, özel arşiv salonu, dijital arşiv salonu ve kütüphane yer alacak.

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