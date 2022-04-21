Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarihe ışık tutacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi 2022 yılının ortalarında açılacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde dijital ve önemli koleksiyonluk kitaplar yer alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarihe ışık tutacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi 2022 yılının ortalarında açılacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde dijital ve önemli koleksiyonluk kitaplar yer alacak

İHA

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale Muharebelerine ilişkin yazılı, görsel ve işitsel kaynakların belge ve dokümanların bulunacağı merkezde 5 binin üzerinde özel koleksiyonlar ve dijital kitaplar yer alacak.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi tarihe ışık tutacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi 2022 yılının ortalarında açılacak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde dijital ve önemli koleksiyonluk kitaplar yer alacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nin çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale Muharebelerine ilişkin yazılı, görsel ve işitsel kaynakların belge ve dokümanların bulunacağı merkezde 5 binin üzerinde özel koleksiyonlar ve dijital kitaplar yer alacak.
Çanakkale kent merkezinde bulunan eski Piri Reis Müzesi ve Galerisi’nin yer aldığı tarihi bina, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yeniden restore edilerek Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’ne dönüştürüldü. Bu merkez Çanakkale Muharebelerine ilişkin yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanları tespit ve temin etmek, bunları yabancı ülke kaynakları ile entegre biçimde araştırmacıların erişimine uygun hale getirmek amacıyla kuruldu.
Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde 5 binin üzerinde kaynak yer alıyor
Bu çerçevede, Çanakkale Savaşları ile ilgili günümüze kadar yayınlanmış dokümanların temin edilmesi suretiyle Osmanlıca, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki 5 binin üzerinde kaynak ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Çanakkale’ye ilişkin arşiv belgeleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na kazandırıldı. Ayrıca, ATASE, Türk Tarih Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arşivindeki verilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
“Elimizde çok önemli arşiv, kitap ve koleksiyonlar var”
Konuyla ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale’nin merkezinde bulunan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, inşallah yakın zamanda hizmete açılmış olacak. Hemen sahilde bulunan ve tarihi yapı olan bu yer Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından restorasyon sürecine tabi tutuldu ve önemli bir eksikliği gidereceğimizi düşündüğümüz bir işlev görmeye başlayacak. Çünkü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak elimizde çok önemli arşiv, kitap ve koleksiyonlar var. Gelen ziyaretçi veya araştırmacı, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde ne arıyorsa bulmuş olacak. Burası tüm Çanakkale araştırmacılarının da buluşma noktası olacak. Dijital kitaplarımız olsun, diğer kitaplarımız olsun burada kullanıcılara açılmış olacak. Aynı zamanda burada bir kafetaryamız olacak, halka ve çocuklara yönelik çalışmaların yapıldığı atölyeler olacak. Yani burası tam Çanakkale’nin merkezinde bir uğrak nokta olacak. Dolayısıyla Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’miz bu yılın ortalarında hizmet vermeye başlamış olur” diye konuştu.
Proje kapsamında Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi binasında; sanatçı atölyeleri, halka açık kurs alanları, çocuk atölyeleri, sesli kitap salonu, idari ofis ve toplantı salonu, araştırma merkezi, değerli kitap salonu, özel arşiv salonu, dijital arşiv salonu ve kütüphane yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvacık açıklarında 57 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında 57 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
‘Solo Türk’ Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı
YEREL HABERLER ‘Solo Türk’ Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı
Çan’da KHGB 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Çan’da KHGB 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis ...
Çanakkale'de yaralanan yalı çapkını tedavi edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de yaralanan yalı çapkını tedavi edildi
Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı ...
Biga’da ‘Eğlenerek motive oluyoruz öğrenmeyi daha çok istiyoruz’ projesi
YEREL HABERLER Biga’da ‘Eğlenerek motive oluyoruz öğrenmeyi daha çok ...
Çanakkale'de atıl malzemelerle geri dönüşüm kütüphanesi kuruldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de atıl malzemelerle geri dönüşüm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.