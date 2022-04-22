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İlk defa uçağa binen öğrencilerin Çanakkale heyecanı

DHA

İlk defa uçağa binen öğrencilerin Çanakkale heyecanı


Aslı DURAN/ÇANAKKALE, (DHA)CORENDON Airlines, Antalya'da hiç uçağa binmemiş 127 öğrenciyi Çanakkale'ye götürdü. Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gittikleri kentte, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yerleri gördü, şehitlikleri ziyaret etti.Corendon Airlines, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya'daki başarılı öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenledi. Antalya Havalimanı'ndan CAI 1920 sefer numaralı uçak ile marşlar eşliğinde Çanakkale Havalimanı'na inen öğrencilere, tişört ve şapka armağan edildi. Çanakkale'de vapurla Gelibolu Yarımadası'na geçen konuklar, Çanakkale Destanı'nı uzman rehberlerden yerinde dinleyip, bölgede gerçekleşen kara ve deniz savaşlarının simge noktalarını gezdi. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne giden konuklar, Çanakkale Zaferi'ni anlatan sinevizyon gösterisini ilgiyle izledi. Gelibolu Yarımadası'nda Kuzey Cephesi ve Güney Cephesi turları yapan ve merak ettikleri tüm soruları uzmanlara soran öğrenciler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Kara Savaşları'ndaki rolünü de ilgiyle dinledi. Çanakkale Şehitliği'ni gezen konuklar Solo Türk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırladığı gösteri hazırlıklarını heyecanla izledi.TARİHİ YERİNDE GÖRMESİ İÇİN 127 ÖĞRENCİYİ ÇANAKKALE'YE GÖTÜRDÜLERCorendon Airlines Uçuş İşletme Direktörü Erhan Bayram'la birlikte Çanakkale Şehitliği'ne çelenk bırakan çocuklar, iki gün önce gerçekleştirilse de hayatları boyunca unutamayacakları bir 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı geçirdiklerini belirtti. Erhan Bayram, "Antalya bölgesinde hiç uçağa binmemiş ve başarılı 127 genç kardeşimizi Çanakkale'ye getirdik. Tarihlerini öğrensinler, burada ne olduğunu öğrensinler diye 127'si genç arkadaşlarımız olmak üzere toplam 187 kişiyle Çanakkale'ye geldik. Corendon Havayolları olarak böyle bir projeyi hayata geçirmekten gurur ve sevinç duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Yıldıray Karaer'e de çok teşekkür ediyoruz" dedi.'ÇANAKKALE'Yİ GÖRMEYEN TÜRK EVLADI KALMASIN'Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, pandeminin sona ermesinden sonra Çanakkale'nin eski günlerine kavuştuğunu anlattı. Çanakkale'nin hem Türkiye'nin hem de dünyanın bir buluşma noktası olduğunu aktaran Kaşdemir, 107 yıl önce bu topraklarda önemli bir mücadele yapılarak Çanakkale'nin geçilmez olduğunun sağlandığını söyledi. İsmail Kaşdemir, "Çanakkale'nin geçilmez destanını yazan kahraman ecdadımızı, atalarımızı saygıyla, hürmetle ve rahmetle anmak için onların torunları koşarak Çanakkale'ye geliyor. Bunun göstergesi olarak Antalya'dan vatanı çok seven torunları, ecdadıyla buluşmak için Çanakkale'ye geldi. Şehitliklerde çok anlamlı bir buluşma oldu. Türkiye ve dünya için bu kadar anlamlı ve önemli olan bu topraklarda biz daha kalabalıklar görmek istiyoruz. Hayalimiz Çanakkale'yi görmeyen Türk evladı kalmasın. Çanakkaleli olarak burada gençleri ve çocukları gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Çünkü Çanakkale ruhunu kalbine nakşetmiş, Çanakkale ruhunu ciğerlerini teneffüs etmiş her Türk evladı gelecekte daha başarılı olacaktır" diye konuştu. Kaşdemir, şehitliği gezen öğrencilere rozet hediye etti.TÜRSAB'DAN TEŞEKKÜRÇanakkaleBalıkesir TÜRSAB Bölge Başkanı Ahmet Çelik, bölge turizmcileri olarak Corendon Airlines'a bu güzel organizasyonu için teşekkür etti. 2018 Truva Yılı ile birlikte Çanakkale'nin turizm alanında ciddi bir ivme kazandığını aktaran Çelik, "Son dönemde Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 'Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılması bölgeye hareketi daha da artırdı. Bu sürecin başında Corendon Airlines'e bu kıymetli öğrencileri buraya getirmesi, şehrimizin ve bölgemizin tanıtımı için ulusal ve uluslararası arenada yapmasından dolayı çok teşekkür ederim. TÜRSAB olarak bölgemizin tanıtımı için çok çalışma yapıyoruz. Bölgemizi, şehitlikleri ve Gelibolu'yu ne kadar tanıtabilirsek o kadar anlamlı olur. Çünkü aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış çok kıymetli topraklar ve bu tarihin yazıldığı kadim topraklar. Çocuklarımız bugün bu bölgeyi gezip tarihimizi öğrenecek" dedi.'İNSANA GURUR VERİYOR'Çanakkale'deki tarihi şehitlikleri gezen Mehmet Doğan (10), "Çanakkale'de olmak çok güzel bir duygu. Tarihi öğrenmek, tarihi yerleri gezmek çok güzel. Tarihi yerleri gezmek insana onur veriyor. O kadar düşmandan kurtulmak, onları yenmek insana gurur veriyor. Askerlerimiz o minnacık siperliklerle nasıl savaşı kazanmış onu anlamıyorum. Hiç pes etmeyen bir milletiz" diye konuştu.Elif Nil Tuncer (8) ise "Çanakkale'ye gelmek çok güzel bir duygu. Burada birçok yer gördüm. Çok eğlendim ve tarihi yerleri öğrendim" dedi.Tarihi alanların ve şehitliklerinin gezilmesinin ardından konuklar geçen ay açılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Çanakkale Havalimanı'na ulaştı. Ardından CAI 1920 sefer numaralı uçakla Antalya'ya iniş yapan konuklara, Corendon Airlines tarafından ilk uçuş belgesi, uçak maketi ve Turgut Özakman'ın 'Diriliş Çanakkale 1915' isimli kitabı hediye edildi. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2022-04-22 11:58:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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