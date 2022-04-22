Çanakkale’de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

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Çanakkale’de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son 1 ayda gerçekleştirdiği 79 operasyonda 111 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda 395 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 22 gram kokain, 16 gram esrar, 7 gram eroin, 714 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 7 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 4 bin 565 lira para ele geçirildi.

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