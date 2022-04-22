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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cüneyt Doğruer Fen Bilimleri Laboratuvarı açıldı

İHA

Cüneyt Doğruer Fen Bilimleri Laboratuvarı ile öğrenciler derslerini pratiğe dökme maksadıyla uygulamaya alındı. 30 öğrencinin aynı anda ders yapabilmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanan laboratuvarda, ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri için fen bilimleri ve bilim uygulamaları dersleri ile ilkokul 3 ve 4. sınıflar için fen bilimleri dersleri işlenebilecektir.

Cüneyt Doğruer Fen Bilimleri Laboratuvarı açıldı

Cüneyt Doğruer Fen Bilimleri Laboratuvarı ile öğrenciler derslerini pratiğe dökme maksadıyla uygulamaya alındı. 30 öğrencinin aynı anda ders yapabilmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanan laboratuvarda, ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri için fen bilimleri ve bilim uygulamaları dersleri ile ilkokul 3 ve 4. sınıflar için fen bilimleri dersleri işlenebilecektir.

İnsan ve teknolojiye büyük önem veren, ArGe ve inovasyon alanında sürekli yatırım yaparak, Gümrük Müşavirliği ve Lojistik sektörünü geleceğe taşıyan bir şirket olmayı hedefleyen ve bu yıl 60’ıncı Yılını kutlayan DOĞRUER’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Doğruer tarafından, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay Beldesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda yaptırılan Cüneyt Doğruer Fen Bilimleri Laboratuvarı’nı öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sundu.

Gümüşçay Beldesi Atatürk Ortaokulun’da Serdar Doğruer tarafından yaptırılan Cüneyt Doğruer Fen Bilimleri Laboratuvarı açılışı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış törenine Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Yetkiner, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Serdar Doğruer ile ailesi, Atatürk Ortaokulu Müdürü Özgür Aygör, muhtarlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Açılış töreninde; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Hayırsever Serdar Doğruer ve Atatürk Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Kılınç konuşma gerçekleştirildi.

“Laboratuvarımız ortaokul öğrencilerinin kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır”
Açılışta konuşan Serdar Doğruer, “2019 yılında genç yaşta aramızdan ayrılan, şirketimizin bugünlere ulaşmasına vesile olan, sevgili kardeşim Cüneyt Doğruer, teknoloji, ilim, fen ve eğitim alanlarında ilgili ve kendini geliştirmiş bir kişiydi. Bugün, bize bıraktığı mirasını devam ettirmek ve anısını sonsuza denk yaşatabilmek için bu laboratuvarı kurmak bizim için çok anlamlı. Laboratuvarımız ortaokul öğrencilerinin kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır. 30 öğrencinin aynı anda ders yapabilmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanan laboratuvarımızda, ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri için fen bilimleri ve bilim uygulamaları dersleri ile ilkokul 3 ve 4. sınıflar için fen bilimleri dersleri işlenebilecektir. Bu şekilde laboratuvarımız yıl boyu toplamda 130 öğrenciye hizmet verebilecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Serdar Doğruer tarafından yaptırılan laboratuvarının açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete açıldı. Çanakkale Valisi Sayın İlhami Aktaş, Serdar Doğruer ile Annesi Sevil Doğruer ve Babası Hasan Ertan Doğruer'e eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

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